Ufficiale Roma, lesione muscolare per un titolarissimo: fuori almeno 20 giorni

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Nella Roma si ferma anche Mario Hermoso. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della gara con il Torino e gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, flessore dell'anca. Il calciatore resterà fermo 20 giorni. (ANSA).