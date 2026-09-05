La Roma non muore mai, rimontata l'Atalanta nel recupero: Gasp in testa con l'Inter

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Termina sul risultato di 2-1 il match dell'Olimpico tra Roma e Atalanta, valido per la terza giornata di Serie A. Primo tempo a senso unico con 18 tiri a 1 per i giallorossi, eppure a inizio ripresa è la Dea a sbloccare la partita grazie al gol di Ederson. Da lì però ritorna l'assedio della squadra di Gian Piero Gasperini che deve fare più volte i conti con Carnesecchi e con i legni: la svolta arriva nei minuti di recupero, prima Hermoso al 90' e poi Soulé al 93' a completare la rimonta. La Roma è l'unica squadra insieme all'Inter ad essere a punteggio pieno in testa alla classifica.

Serie A, la classifica dopo Roma-Atalanta 2-1

1 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito

2 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti

3 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Milan 6 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

5 - Juventus 6 punti, 3 gol fatti e 0 gol subiti

6 - Lazio 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti

7 - Atalanta 6 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti

8 - Udinese 4 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti

9 - Frosinone 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

10 - Sassuolo 3 punti, 3 gol fatti e 3 gol subiti

11 - Cagliari 3 punti, 1 gol fatto e 1 gol subito

12 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti

13 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti

15 - Bologna 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti

16 - Parma 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti

17 - Monza 0 punti, 3 gol fatti e 7 gol subiti

18 - Venezia 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti

19 - Genoa 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti

20 - Fiorentina 0 punti, 1 gol fatto e 9 gol subiti