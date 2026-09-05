Bologna, Tedesco a sorpresa: "Oggi firmerei per arrivare tra le prime dieci"

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L'allenatore del Bologna Domenico Tedesco si mostra pienamente d'accordo con l'amministratore delegato Claudio Fenucci riguardo all'obiettivo del decimo posto, dichiarando di mettere la firma su un piazzamento tra le prime dieci pur mantenendo l'ambizione massima di vincere ogni partita. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Cosa pensa delle parole di Fenucci sul decimo posto?

"Non penso alla classifica, penso solo al risultato. Ho visto la conferenza stampa del direttore Fenucci e sono d'accordo su tutto. Oggi firmerei per arrivare tra le prime dieci, ma l'obiettivo è vincerle tutte e andare il più avanti possibile".