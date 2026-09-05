Ufficiale Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Abate

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Fiorentina e Torino in campo alle 15 al Franchi per la terza di campionato. È già delicatissima la sfida tra Fabio Grosso e Ignazio Abate, entrambi reduci da due sconfitte consecutive nelle prime due partite, con i granata che hanno pure l'aggravante di essere finiti fuori dalla Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Brescianini, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Jimenez, Dodo, Pongracic, Ranieri, Atta, Ndour, Goncalves, Beto, Gnonto. Allenatore: Fabio Grosso.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams. A disposizione: Mascardi, Siviero, Belghali, Biraghi, Carrascosa, Ismajli, Patterson, Braganca, likhan, Luongo, Oristanio, Aboukhlal, Kulenovic, Zapata, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.