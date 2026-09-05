Senza reti Fiorentina-Torino dopo 45': qualche fischio per i viola dal Franchi

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Si chiude a reti inviolate la prima frazione di gioco al Franchi tra Fiorentina e Torino, in un match che ha visto i granata crescere nettamente con il passare dei minuti. Dopo un avvio pimpante e propositivo da parte della formazione viola, con Mastantuono e Njie che sprecano dopo 2', la squadra di casa ha subito una progressiva flessione sul piano del ritmo e delle idee.

Il Torino ne ha approfittato prendendo saldamente in mano il pallino del gioco attraverso un possesso palla prolungato, un atteggiamento che ha innervosito il pubblico di fede fiorentina, che ha accompagnato i propri giocatori negli spogliatoi con qualche fischio di disappunto. Infortuni per Oulaï e Coco, già fuori al primo tempo.