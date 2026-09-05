Senza reti Fiorentina-Torino dopo 45': qualche fischio per i viola dal Franchi
TuttoNapoli.net
Si chiude a reti inviolate la prima frazione di gioco al Franchi tra Fiorentina e Torino, in un match che ha visto i granata crescere nettamente con il passare dei minuti. Dopo un avvio pimpante e propositivo da parte della formazione viola, con Mastantuono e Njie che sprecano dopo 2', la squadra di casa ha subito una progressiva flessione sul piano del ritmo e delle idee.
Il Torino ne ha approfittato prendendo saldamente in mano il pallino del gioco attraverso un possesso palla prolungato, un atteggiamento che ha innervosito il pubblico di fede fiorentina, che ha accompagnato i propri giocatori negli spogliatoi con qualche fischio di disappunto. Infortuni per Oulaï e Coco, già fuori al primo tempo.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveInter-Napoli, Allegri: "McTominay-Giovane? Meglio ora che dopo! Mercato? Contento così! Vergara? Piano, ha solo 12 partite. Sull'Inter..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
05 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Vergara o KDB al posto di McTominay? Dietro la scelta di Allegri c'è la chiave tattica di Inter-Napoli
Pierpaolo MatroneDi Lorenzo: "Voglio restare a Napoli a vita! Inter? Ce la giochiamo. Su McTominay e Favasuli..."
Antonio GaitoTuttonapoliIl borsino (finale) del calciomercato: il mercato più duro e povero dell'era ADL
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il catorcio Gabriel Jesus, l’incredibile record di ADL, l’uccisione in diretta del Var e il mistero Vergara
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Mercato? Sono contento, livello alto ed inutile aggiungere. Como organizzato e tecnico. Su Champions ed infortunati..."
Pierpaolo MatroneAllegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..."
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com