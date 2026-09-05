Foto Serie A, classifica: il Napoli è già a -6 dalla vetta dopo 3 giornate

vedi letture

Il Napoli si fa rimontare dall'Inter e perde la seconda partita dopo tre giornate di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri è già lontana sei punti dalla capolista nerazzurra

Serie A, la classifica dopo Inter-Napoli 3-2

1 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti

3 - Roma 6 punti, 8 gol fatti e 0 gol subiti

4 - Milan 6 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

5 - Juventus 6 punti, 3 gol fatti e 0 gol subiti

6 - Atalanta 6 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

7 - Lazio 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti

8 - Udinese 4 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti

9 - Frosinone 3 punti, 3 gol fatti e 1 gol subito

10 - Sassuolo 3 punti, 3 gol fatti e 3 gol subiti

11 - Cagliari 3 punti, 1 gol fatto e 1 gol subito

12 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 4 gol subiti

13 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti

15 - Bologna 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti

16 - Parma 0 punti, 0 gol fatti e 3 gol subiti

17 - Monza 0 punti, 3 gol fatti e 7 gol subiti

18 - Venezia 0 punti, 0 gol fatti e 4 gol subiti

19 - Genoa 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti

20 - Fiorentina 0 punti, 1 gol fatto e 9 gol subiti