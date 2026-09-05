Roma, Gasperini promuove le nuove regole: "Grande invenzione, ha cambiato il calcio"

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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, grazie alla quale è salito in testa alla classifica. Di seguito le sue parole.

Questa vittoria deriva dalla forza del gruppo?

"Sì, ma anche se non fosse arrivata la vittoria, la prestazione sarebbe stata la stessa. Con quanto visto, sarebbe stato difficile parlare della sconfitta. Questa è una prova di forza e non solo del gruppo".

Questa vittoria è stata possibile solo per le nuove regole sul tempo di gioco?

"Sono d'accordo. Negli anni passati, nel finale di gara non si giocava più. Una grande invenzione: ha cambiato il calcio".

Cosa ha pensato quando ha fatto uscire Malen?

"Di dare freschezza all'attacco con Soulé e Castro. Nel primo tempo abbiamo attacco a lungo, ma ci mancava freschezza, c'era forse un po' di fatica: siamo più bravi di solito nell'ultimo passaggio o nel tiro. Era un segnale. Castro ha preso un palo e una traversa. Siamo poi tornati a essere pericolosi".

Come mai ha tolto anche due totem della difesa come Mancini e Ndicka?

"Ci può esere anche un calo della difesa con questi climi e quando gli avversari mettono dentro forze fresche. quello era il primo punto da fare. In avanti abbiamo sempre mantenuto lucidità: un po' Carnesecchi è stato superlativo, un po' mancava cattiveria".

Come ha ritrovato l'Atalanta?

"Ho rivisto ragazzi fantastici con cui ci lega un affetto che non se ne andrà mai. A Sarri serve ancora un po' di tempo, ma la squadra è forte e crescerà. Strada facendo, l'Atalanta sarà sicuramente protagonista".