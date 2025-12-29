Roma stasera in campo con il Genoa: defezione dell'ultim'ora per Gasperini

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Gian Piero Gasperini per questa sera convoca a sorpresa Artem Dovbyk. Ieri in conferenza aveva detto che non sarebbe stato a disposizione, ma oggi figura tra i convocati diramati dal club sul proprio sito.

Presente anche Hermoso, nonostante anche lui non sia al top della sua condizione complice una pubalgia che lo ha limitato nelle ultime partite. Assenti Bailey, Pellegrini e Baldanzi, quest'ultimo con la febbre. (ANSA).