Roma, tensione Gasperini-dirigenza: tregua fino a giugno, Champions fondamentale

vedi letture

In casa Roma si vivono ore delicate dopo la recente eliminazione dall’Europa League. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in un incontro rapido andato in scena a Trigoria tra Ryan Friedkin, Frederic Massara e Claudio Ranieri, è emerso un cauto ottimismo sulla possibilità di lottare fino alla fine per un posto in Champions League. Questo è l’obiettivo richiesto a Gian Piero Gasperini e alla squadra, anche se il mancato accesso alla massima competizione europea rischierebbe di ampliare ulteriormente la distanza tra tecnico e dirigenza. I rapporti, già tesi e peggiorati con la recente crisi di risultati, appaiono infatti ai minimi termini: l’allenatore aveva chiesto rinforzi di alto livello nel mercato di gennaio, ma è stato accontentato solo in parte con l’arrivo di Malen, mentre la società fatica a gestire una convivenza resa complicata dalla scarsa empatia del tecnico. La sensazione generale è quella di una tregua fino al termine della stagione, quando si tireranno le somme.

Tra Fair Play Finanziario e futuro tecnico

Il futuro della Roma dipenderà in larga misura dai risultati da qui a fine stagione. A pesare sono anche le note questioni legate al Fair Play Finanziario, che impongono al club la necessità di generare circa 80 milioni di euro in plusvalenze, cifra recentemente ridimensionata grazie all’ingresso di un nuovo sponsor che ha già versato una parte significativa dei 50 milioni previsti nel triennio. Saranno quindi necessari uno o due sacrifici importanti tra giocatori come Svilar, Ndicka, Wesley, Koné e Soulé. Un eventuale approdo in Champions League garantirebbe però nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato e rafforzare la squadra, un aspetto su cui Gasperini vuole avere voce in capitolo, ritenendo l’attuale organico non ancora all’altezza dei massimi obiettivi. La situazione resta dunque in evoluzione, con la qualificazione alla Champions come snodo decisivo capace di orientare il futuro del club in una direzione o nell’altra.