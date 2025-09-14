Roma-Torino, le formazioni: Ngonge a Simeone dal 1'! Gasperini sorprende
La terza giornata di Serie A procede. Per la giornata odierna sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Torino, lunch match della domenica di campionato: Gian Piero Gasperini lancia Dybala dal primo minuto con Soulé ed El Aynaoui sulla trequarti a inventare. Scendendo a centrocampo composta la diga con Koné-Cristante, in difesa confermato il trio Hermoso-Mancini-N'Dicka. Fuori a sorpresa Dovbyk ed Evan Ferguson.
Lato granata, Baroni schiera un tridente offensivo con il Cholito Simeone centravanti e Ngonge-Vlasic ad agire ai suoi fianchi, Casadei al fianco di Asllani in regia, con Ilic centrosinistra, in difesa confermato Coco dal 1'.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Wesley, Manu Konè, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala. A disposizioen: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Rensch, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, ArenaAllenatore: Gian Piero Gasperini.
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismaijli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. A disposizione: in aggiornamento. Allenatore: Marco Baroni.
