Sarri-Napoli, da Roma aprono: "Difficile che ora possa restare alla Lazio"

Sarri-Napoli, da Roma aprono: "Difficile che ora possa restare alla Lazio"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:30Serie A
di Fabio Tarantino

Una sconfitta amara, che rischia di pesare anche sul futuro prossimo della Lazio. Il ko incassato in finale di Coppa Italia può aver segnato la rottura definitiva tra società e Sarri, la cui permanenza in biancoceleste sembra ora essere sempre più in bilico. Atalanta e Napoli, tra le altre, hanno messo gli occhi sul tecnico e, dopo una stagione così, risulta difficile pensare che le due parti possano proseguire insieme.

L'ex allenatore del Napoli, accostato proprio al club azzurro per la prossima stagione, è sempre stato chiaro: prima di ascoltare altre proposte darà la precedenza alla Lazio. Come riportato da Repubblica, però, se non arrivassero garanzie tecniche ed economiche un suo addio diverrebbe sempre più probabile.