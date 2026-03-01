Ufficiale

Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Palladino

Serie A
di Antonio Noto

Alle ore 15 va in scena Sassuolo-Atalanta, partita valevole per la 27^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.
Allenatore: Fabio Grosso.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Vavassori, Zappacosta, Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.