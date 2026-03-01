Il Milan soffre e la risolve solo nel finale: Cremonese battuta 0-2

Sembrava l’ennesimo passo falso contro una “piccola”, invece il Milan ritrova concretezza nel finale e supera 0-2 in trasferta la Cremonese. A Cremona va in scena un duello speculare tra i 3-5-2 di Davide Nicola e Massimiliano Allegri: i grigiorossi si affidano alla coppia Vardy-Bonazzoli, mentre i rossoneri puntano su Leao e Pulisic in avanti, con Fofana, Modric e Rabiot in mezzo al campo. Nel primo tempo, però, il Milan è lento e poco brillante, con Leao che spreca una grande occasione e Pulisic fermato da un attento Audero. La Cremonese si difende con ordine e chiude la prima frazione sullo 0-0 senza particolari affanni.

Nella ripresa il copione non cambia fino agli ultimi minuti, quando i rossoneri trovano il guizzo decisivo. All’86’ Pavlovic sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner battuto da Modric, sfruttando una deviazione aerea di De Winter. Poco dopo, in pieno recupero, Leao chiude i conti finalizzando una ripartenza orchestrata da Fullkrug e Nkunku. Una vittoria costruita con cinismo nel finale, che permette al Milan di restare a -10 dall’Inter a una settimana dal derby, mentre per la Cremonese prosegue un momento complicato nonostante una prova generosa.