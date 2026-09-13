Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: Esposito sfida Kolo Muani
Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida di questa sera tra Sassuolo e Juventus. Diverse le scelte di Alberto Aquilanirispetto alle indicazioni della vigilia: a centrocampo restano fuori Adzic e Bakola, con Thorstvedt e Lipani dal primo minuto, mentre al centro dell'attacco viene scelto Sebastiano Esposito e non Bowie. Berardi e Laurienté completano il tridente offensivo dei neroverdi.
Juventus, Kolo Muani guida l'attacco
Nessuna sorpresa invece nella Juventus, con il centrocampo composto da Koopmeiners e Douglas Luiz. In avanti sarà Kolo Muani il riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Berardi, Esposito, Laurienté.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro