Ufficiale Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: Esposito sfida Kolo Muani

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Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: Esposito titolare, Kolo Muani guida l'attacco bianconero.

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida di questa sera tra Sassuolo e Juventus. Diverse le scelte di Alberto Aquilanirispetto alle indicazioni della vigilia: a centrocampo restano fuori Adzic e Bakola, con Thorstvedt e Lipani dal primo minuto, mentre al centro dell'attacco viene scelto Sebastiano Esposito e non Bowie. Berardi e Laurienté completano il tridente offensivo dei neroverdi.

Juventus, Kolo Muani guida l'attacco

Nessuna sorpresa invece nella Juventus, con il centrocampo composto da Koopmeiners e Douglas Luiz. In avanti sarà Kolo Muani il riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Berardi, Esposito, Laurienté.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.