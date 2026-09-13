Bologna ridimensionato: via altri tre big, vale la metà del Napoli e la Top 10 sarà complicata

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Dopo tre sconfitte di fila e grande delusione anche in termini di prestazioni per lunghe fasi, il Napoli riceve il Bologna e non può fallire. S'è parlato tanto del valore delle rose, in generale col Napoli precipoitato al settimo posto per Transfermarkt (anche se il dato tiene conto dell'età e della scadenze degli accordi e non solo del valore effettivo degli elementi sul campo), ma in questo senso non cambia il rapporto di forza quest'oggi al Maradona.

Bologna, ancora tante cessioni e valore rosa metà del Napoli

Il Bologna con 216mln di euro, in forte calo dopo le cessioni, vale esattamente la metà del Napoli, ed i giocatori più rappresentativi da questo punto di vista come Orsolini e Dovbyk non saranno del match per infortunio. Sul valore della squadra di Tedesco pesano le ennesime cessioni: oltre al tecnico Italiano, capace di valorizzare l'organico, far strada in Europa e vincere la Coppa Italia, sono andati via Castro direzione Roma, Lucumì alla Juventus, Rowe all'Atalanta e Fabbian è tornato alla Fiorentina per poi virare verso Parma, per restare alle cessioni principali, solo parzialmente sostituiti da giocatori in cerca di rilancio.