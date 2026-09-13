Bologna-Napoli, Tedesco pronto a punire Skorupski: Pessina può partire titolare

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Skorupski rischia la panchina contro il Napoli dopo un ritardo: Pessina può partire titolare.

Possibile sorpresa tra i pali del Bologna nella sfida di questa sera contro il Napoli. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Lukasz Skorupski sarebbe arrivato in ritardo alla riunione tecnica della squadra nella mattinata di oggi, domenica 13 settembre. Un'infrazione alle regole interne che potrebbe spingere il tecnico rossoblù Domenico Tedesco a punire il portiere polacco con l'esclusione dall'undici titolare.

Skorupski verso la panchina, occasione per Pessina

Se la decisione verrà confermata, Skorupski partirà dalla panchina contro il Napoli, lasciando spazio a Pessina, che avrebbe così l'opportunità di difendere la porta del Bologna. Tedesco starebbe quindi valutando una scelta disciplinare per il ritardo del polacco alla riunione tecnica, seguendo una linea già adottata in passato dal club: una situazione analoga aveva infatti coinvolto anche Riccardo Orsolini.