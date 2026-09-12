Lazio, Gattuso azzarda: “Io lascio mentalità. Dopo di me Milan e Napoli infatti vincono Scudetto"

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Gennaro Gattuso rivendica l’impronta lasciata a Milan e Napoli e collega i successivi Scudetti alla mentalità e alla cultura del lavoro

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, in conferenza stampa ha rivendicato l’impronta lasciata nelle sue precedenti esperienze sulle panchine di Milan e Napoli. L’allenatore ha collegato i successivi Scudetti conquistati dai due club alla mentalità e alla cultura del lavoro trasmesse durante la sua gestione. Di seguito le sue parole:

"La mia storia da allenatore dice una cosa, da calciatore ho smesso da tanto tempo e non ne voglio parlare. lo vado via dal Milan e vincono il campionato, ho lasciato mentalità e cultura del lavoro. Vado via dal Napoli e vincono il campionato, non è un caso perché io vivo per questo. Vado alla ricerca della disciplina e della cultura del lavoro, migliorare ogni giorno mettendo delle regole. Per me questo è importante, tutti i giocatori mi riconoscono questo perché ci tengo. Su questo abbiamo lavorato dal primo giorno, è normale quando hai a che fare con ragazzi per bene fargli capire che il lavoro paga. Abbiamo cominciato questo percorso e devo ringraziare questo gruppo per come si stanno comportando. Se riusciamo a fare queste prestazioni il merito è loro".