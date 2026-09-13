Ufficiale Lecce-Monza, le formazioni ufficiali: Folorunsho titolare

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Lecce-Monza, formazioni ufficiali: Varela torna titolare, nel Lecce spazio al tridente N'Dri-Stulic-Monteiro.

Alle 15 si apre la domenica della quarta giornata di Serie A con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Monza. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match: nel Monza torna Varela e Juric lo schiera subito dal primo minuto al posto di Cutrone. Titolare anche Robinson, che supporterà l'attaccante insieme a Colpani. Nel Lecce spazio dal primo minuto a N'Dri, Stulic e Monteiro nel tridente offensivo. Queste le scelte dei due allenatori:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ilic, Maleh, Coulibaly; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Robinson; Varela. All. Juric.