Zeballos, debutto con gol! Ma il Monza perde a Lecce: finisce 3-2

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Lecce batte Monza 3-2 al Via del Mare: cinque gol e tre punti preziosi.

Vittoria preziosissima per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che supera il Monza 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Al Via del Mare lo spettacolo non è mancato, con ben quattro reti realizzate già nel corso del primo tempo. I giallorossi sono riusciti a conquistare tre punti pesanti, fondamentali per la propria classifica.

Il Monza riapre la partita nel finale, ma il Lecce resiste

La sfida è rimasta aperta fino agli ultimi minuti, quando il Monza ha trovato la rete di Zeballos, approfittando di un errore della formazione salentina e riaccendendo le speranze degli ospiti. Il Lecce è però riuscito a resistere all'assalto finale e a conservare il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria sofferta ma di grande importanza.