Sassuolo-Lazio, le formazioni: Sarri non rinuncia a Rovella, davanti c'è Cancellieri

Oggi alle 17:18Serie A
di Pierpaolo Matrone

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini
Allenatore: Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin.
Allenatore: Sarri.