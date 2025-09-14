Ufficiale
Sassuolo-Lazio, le formazioni: Sarri non rinuncia a Rovella, davanti c'è Cancellieri
TuttoNapoli.net
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini
Allenatore: Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin.
Allenatore: Sarri.
Pubblicità
Serie A
Le più lette
3 Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com