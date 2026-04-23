Sassuolo, niente da fare per Berardi: respinto il reclamo per la squalifica di due turni
La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il reclamo presentato dal Sassuolo contro la squalifica di due giornate inflitta a Domenico Berardi. Resta quindi confermato anche il provvedimento economico da 10.000 euro nei confronti dell’esterno neroverde, espulso durante l’intervallo della sfida contro il Genoa dello scorso 12 aprile. Dopo aver già scontato il primo turno di stop nell’ultima gara di campionato, vinta dal Sassuolo contro il Como, il giocatore sarà costretto a saltare anche la prossima sfida contro la Fiorentina.
Le motivazioni della squalifica
Berardi paga dunque gli episodi avvenuti nel tunnel che conduce agli spogliatoi al termine del primo tempo della gara contro il Genoa. Il Giudice Sportivo, al momento della pubblicazione delle decisioni successive alla 32ª giornata, aveva motivato così la sanzione: “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”.
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