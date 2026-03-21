Scossa Cremonese! Con Giampaolo subito vittoria a Parma: pressione sulla Fiorentina

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La Cremonese torna a vincere dopo 15 partite di astinenza e lo fa nel pomeriggio più importante, quello dal sapore di ultima spiaggia.

La Cremonese torna a vincere dopo 15 partite di astinenza e lo fa nel pomeriggio più importante, quello dal sapore di ultima spiaggia. Il 2-0 al Parma al Tardini porta la firma di Youssef Maleh e Jari Vandeputte, entrambi nel secondo tempo. Già nel primo tempo, la squadra del neo tecnico Marco Giampaolo, all’esordio sulla panchina grigiorossa, ha mostrato maggiore determinazione, creando un paio di buone occasioni. Tra queste anche il gol annullato a Bonazzoli per un precedente fuorigioco di Zerbin e un tiro da fuori di Pellegrino finito di poco a lato.

Due gol nella ripresa: la Cremonese espugna Parma

Nella ripresa la Cremonese ha cambiato marcia, sbloccando il risultato con un magnifico mancino di Youssef Maleh da fuori area, seguito dal raddoppio di Jari Vandeputte, servito da Vardy in contropiede. Tre punti fondamentali per Giampaolo, che porta i grigiorossi a quota Lecce, al quartultimo posto in classifica, a -1 dalla Fiorentina e a -3 dal Cagliari. Pomeriggio amaro invece per il Parma, fischiato dai propri tifosi al termine della gara.