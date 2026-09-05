Inter, Calhanoglu: "Stagione iniziata al meglio! Ecco il momento più bello"

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L’avvio di stagione di Hakan Calhanoglu ha già lasciato il segno. Il centrocampista turco è andato infatti a bersaglio sia contro il Monza sia contro il Cagliari, confermandosi una delle armi offensive più importanti dell’Inter di Chivu: "Ho segnato 52 gol con l'Inter e la stagione è iniziata molto bene", ha esordito nell'intervista concessa al Match Programme ufficiale della Beneamata in vista della sfida col Napoli. "Da bambino mi piaceva tanto Ronaldinho, regalava felicità a tutti; tra i giocatori della storia dell'Inter il mio preferito è Wesley Sneijder. Penso che siamo abbastanza simili nello stile di gioco: tecnica, tiro dalla distanza, precisione", ha proseguito.

Che amore per l'Inter

L'ex Milan si è poi concentrato sul rapporto con il club nerazzurro e con i tifosi resta però il cuore del suo percorso sull'altra sponda di Milano: "Con l'Inter ho tanti ricordi bellissimi: fin dal mio esordio però mi sono sentito accolto e amato dai tifosi nerazzurri, che mi hanno dedicato un coro che fa cantare tutto San Siro". Un legame che ha raggiunto il punto più alto con la conquista della Seconda Stella: "Il momento più bello? Non c'è dubbio: la vittoria dello Scudetto della Seconda Stella dopo il derby in casa del Milan".

A Verona il gol più bello

E se i gol contro Monza e Cagliari hanno inaugurato nel migliore dei modi la nuova stagione, Calhanoglu conserva un ricordo speciale della sua rete preferita: "Ho segnato 52 gol con l'Inter e la stagione è iniziata molto bene: è difficile però scegliere il più bello. Credo che il migliore sia stato quello in casa dell'Hellas Verona nel 2023: un tiro da lontanissimo, con il pallone che ha preso un effetto pazzesco, imprendibile per il portiere".