Genoa, De Rossi: "Como superiore nettamente, col Napoli invece era un pari schiantato!"

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Daniele De Rossi parla dopo la sconfitta del suo Genoa contro il Como.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta contro il Como, riconoscendo senza alibi la superiorità degli avversari: "Si è vista una superiorità netta e va riconosciuta, non solo dei giocatori ma anche del loro allenatore nei miei confronti. Bisogna essere onesti". Il tecnico ha spiegato come il Genoa avesse preparato la partita cercando di attaccare la linea alta della formazione di Cesc Fabregas, ma il piano iniziale non è bastato per arginare il Como.

De Rossi torna su Genoa-Napoli: "Per me era un pareggio schiantato"

Adesso il Genoa ha soprattutto bisogno di raccogliere punti. De Rossi, però, continua a vedere segnali incoraggianti: "Lo stadio ci ha già detto che è con noi e dobbiamo essere degni di questo amore". Poi il riferimento anche alla precedente sfida contro il Napoli: "Soprattutto in casa col Napoli per me era un pareggio schiantato, sapete tutti cosa penso". Il tecnico resta fiducioso: ripetendo prestazioni di questo livello contro avversarie meno attrezzate, secondo De Rossi, arriveranno anche i risultati.