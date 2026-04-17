Serie A, il programma del 35esimo turno: data e orario di Como-Napoli
La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della trentacinquesima giornata di Serie A. Partita di cartello quella tra Como e Napoli, programmata per sabato 2 maggio alle ore 18 al Sinigaglia, mentre Inter-Parma, gara che, con alcuni incastri, potrebbe regalare la matematica vittoria dello Scudetto ai nerazzurri, verrà giocata domenica 3 maggio alle ore 20.45 a San Siro. II programma completo della trentacinquesima giornata di Serie A.
01/05/2026 Venerdì 20.45 Pisa - Lecce DAZN
02/05/2026 Sabato 15.00 Udinese - Torino DAZN
02/05/2026 Sabato 18.00 Como - Napoli DAZN
02/05/2026 Sabato 20.45 Atalanta Genoa DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 12.30 Bologna - Cagliari DAZN
03/05/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Milan DAZN
03/05/2026 Domenica 18.00 Juventus - Verona DAZN/SKY
03/05/2026 Domenica 20.45 Inter - Parma DAZN
04/05/2026 Lunedì 18.30 Cremonese - Lazio DAZN
04/05/2026 Lunedi 20.45 Roma - Fiorentina DAZN/SKY
Serie A Enilive 2025-2026
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