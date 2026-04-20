Ufficiale Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Cheddira sfida Piccoli

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Oggi alle 19:50 Serie A di di @davidebaratto04

Di Francesco preferisce Cheddira a Stulic in attacco, out Gandelman e ci sarà Coulibaly. Vanoli conferma Gudmundsson e Piccoli e schiera Harrison