Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Cheddira sfida Piccoli
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, posticipo della 33ª giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco preferisce Cheddira a Stulic per guidare l'attacco, out Gandelman e ci sarà Coulibaly sulla trequarti. Sponda viola, Paolo Vanoli conferma Gudmundsson e Piccoli e schiera Harrison sull'esterno destro. Di seguito le formazioni ufficiali:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, N'Dri; Cheddira.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, Perez, Helgason, Gandelman, Gaby Jean, Banda, Gorter, Marchwinski, Kovac.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Solomon, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Puzzoli, Fabbian.
Allenatore: Paolo Vanoli.
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