Il Lecce fa un punto importante, la Fiorentina è quasi salva: 1-1 al Via del Mare
Termina sul risultato di 1-1 il match del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, posticipo della 33ª giornata di Serie A. Sblocca il match Harrison nel primo tempo su assist di Mandragora, nella ripresa pareggia i conti Tiago Gabriel che di testa capitalizza il corner di Gallo: dunque, giallorossi e viola si dividono la posta in palio. La squadra di Eusebio Di Francesco trova un punto importante che permette di riagganciare la Cremonese, gli uomini di Paolo Vanoli sono invece sempre più vicini alla salvezza aritmetica.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 33ª giornata:
1 - Inter 78 punti, 33 partite giocate
2 - Milan 66 punti, 33 partite giocate
3 - Napoli 66 punti, 33 partite giocate
4 - Juventus 63 punti, 33 partite giocate
5 - Como 58 punti, 33 partite giocate
6 - Roma 58 punti, 33 partite giocate
7 - Atalanta 54 punti, 33 partite giocate
8 - Bologna 48 punti, 33 partite giocate
9 - Lazio 47 punti, 33 partite giocate
10 - Sassuolo 45 punti, 33 partite giocate
11 - Udinese 43 punti, 33 partite giocate
12 - Torino 40 punti, 33 partite giocate
13 - Genoa 39 punti, 33 partite giocate
14 - Parma 39 punti, 33 partite giocate
15 - Fiorentina 36 punti, 33 partite giocate
16 - Cagliari 33 punti, 33 partite giocate
17 - Cremonese 28 punti, 33 partite giocate
18 - Lecce 28 punti, 33 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 33 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 33 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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