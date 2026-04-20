Serie A, la classifica dopo la 33ª: il Milan aggancia il Napoli al 2° posto, Juve a -3
Con il posticipo del lunedì si è chiusa la 33ª giornata di Serie A. Il Napoli crolla con la Lazio e resta fermo a 66 punti: il Milan vince e aggancia gli azzurri al secondo posto; anche la Juventus trova la vittoria e sale a quota 66, a sole tre lunghezze di distanza. Non accelerano invece Como e Roma, appaiate a 58 punti: la squadra di Conte ha ancora un margine di 8 punti. Capitolo scudetto: l'Inter ormai aspetta solo l'aritmetica, essendo in fuga a +12.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 33ª giornata:
1 - Inter 78 punti, 33 partite giocate
2 - Milan 66 punti, 33 partite giocate
3 - Napoli 66 punti, 33 partite giocate
4 - Juventus 63 punti, 33 partite giocate
5 - Como 58 punti, 33 partite giocate
6 - Roma 58 punti, 33 partite giocate
7 - Atalanta 54 punti, 33 partite giocate
8 - Bologna 48 punti, 33 partite giocate
9 - Lazio 47 punti, 33 partite giocate
10 - Sassuolo 45 punti, 33 partite giocate
11 - Udinese 43 punti, 33 partite giocate
12 - Torino 40 punti, 33 partite giocate
13 - Genoa 39 punti, 33 partite giocate
14 - Parma 39 punti, 33 partite giocate
15 - Fiorentina 36 punti, 33 partite giocate
16 - Cagliari 33 punti, 33 partite giocate
17 - Cremonese 28 punti, 33 partite giocate
18 - Lecce 28 punti, 33 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 33 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 33 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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