Lazio, Provstgaard: "Bellissima prestazione a Napoli! Anche Sarri era felice"

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"Gara bellissima, abbiamo fatto un buon lavoro in campo, anche il mister era felice dopo la partita. Romagnoli e Gila? Sono due giocatori fortissimi"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la vittoria contro il Napoli. Di seguito le sue parole: "Gara bellissima, abbiamo fatto un buon lavoro in campo, anche il mister era felice dopo la partita. Romagnoli e Gila? Sono due giocatori fortissimi mi hanno aiutato tantissimo quando sono arrivato qui in Italia e li ringrazio perché mi stanno aiutando tutti giorni, sono felice quando gioco con Romagnoli ma anche con Gila".

Mercoledì c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta:

"Sarà una gara difficile ma sappiamo che possiamo giocarcela. Quando sono arrivato alla Lazio abbiamo affrontato l'Atalanta due volte e sappiamo che è possibile fare bene contro di loro. Tifosi? Sono un stimolo importante per noi, sappiamo che è una gara difficile ma sappiamo che i tifosi sono al nostro fianco. Non vediamo l'ora di vederli a Formello".