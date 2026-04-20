Lazio, Gila: "Era dura in casa del Napoli! Energia positiva per la coppa"

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"Siamo contenti, soprattutto per il coraggio che abbiamo dimostrato. Al Maradona non era facile, è la quarta di fila che vinciamo qui"

Mario Gila, difensore della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la vittoria contro il Napoli, in cui si è distinto per l'ottima marcatura su Hojlund. Di seguito le sue parole: "Siamo contenti, soprattutto per il coraggio che abbiamo dimostrato. Al Maradona contro il Napoli non era facile, è la quarta di fila che vinciamo qui. Arrivare con una vittoria a mercoledì ci fa piacere e ci porta energie positive".

Sul suo rendimento, dopo una partita che lo ha visto grande protagonista:

"Se mi piace piu Gila di quest'anno o quello dell'anno scorso? Entrambi, tutte le esperienze mi hanno portato qui. Sono contento del percorso che stiamo facendo, purtroppo questa stagione è andata come è andata però queste partite ci lasciano ottime sensazioni sia a noi, sia ai tifosi. Sono sicuro che mercoledì giocheremo bene e ce la faremo, arriveremo in finale".