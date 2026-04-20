A Udine rapina a casa Zaniolo: "Se volevate delle borsette bastava chiedere"

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Nella notte è stata rapinata la casa di Nicolò Zaniolo a Udine. A dare la notizia è stato lo stesso attaccante dell'Udinese tramite le proprie pagine social. Sulle sue Instagram Stories, infatti, ha scritto: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo!!".

Zaniolo chiarisce: "Non ero a casa"

Quindi in una successiva Stories di Instagram, Zaniolo ha ulteriormente precisato come lui non si trovasse nella sua abitazione al momento dell'effrazione da parte dei rapinatori. Ha infatti aggiunto l'attaccante: "Io non ero in casa! Magari ci fossi stato".