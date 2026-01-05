Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 19ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 19ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kolasina, Bellanova, Kossonou (Coppa d'Africa), Lookman (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Bonifazi, Bernardeschi, Skorupski
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Felici, Pedro, Folorunsho, Deiola
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Addai, Goldaniga, Diao, Morata
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: De Luca, Sarmiento, Okereke, Collocolo
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Fazzini, Lamptey, Sabiri, Pablo Marì, Richardson
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Siegrist, Gronbaek, Onana (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries, Diouf
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Gatti, Rugani, Milik
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Hysaj, Dia (Coppa d'Africa), Dele-Bashiru (Coppa d'Africa)
Squalificati: Marusic, Noslin
LECCE
Indisponibili: Pierret, Tete Morente, Berisha, Fruchtl, Rafia (Coppa d'Africa), Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Gimenez
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Vergara, David Neres
Squalificati: Mazzocchi
PARMA
Indisponibili: Ndiaye, Frigan, Suzuki
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Bailey, Gollini, Pellegrini, Baldanzi, El Aynaoui (Coppa d'Africa), N'Dicka (Coppa d'Africa)
Squalificati: Mancini, Hermoso
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Coulibaly (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Savva, Schuurs, Ilic, Masina (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Atta, Zemura, Buksa, Bayo (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali (Coppa d'Africa)
Squalificati: nessuno
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
