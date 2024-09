Foto Serie A, la classifica aggiornata: Napoli in vetta da solo, le big tengono il passo

Con il 3-2 tra Cagliari e Parma si chiude la sesta giornata di Serie A 2024/25. Turno importante per il Napoli che con la vittoria sul Monza si prende il primo posto in classifica in solitaria, per la prima volta dopo 44 partite di campionato. Le altre big comunque tengono il passo, l'unica a frenare è l'Atalanta.

Serie A, la classifica aggiornata dopo la conclusione della sesta giornata:

Napoli 13 punti

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Empoli 10

Lazio 10

Udinese 10

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 7

Hellas Verona 6

Parma 5

Genoa 5

Cagliari 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3