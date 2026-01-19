Foto Serie A, la classifica dopo la 21ª: il Napoli resta a -6 dall'Inter e a -3 dal Milan

vedi letture

Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 21ª giornata di Serie A. La classifica vede le distanze invariate nei primi tre posti: il Napoli resta a -6 punti dall'Inter e a -3 dal Milan; anche la Roma tiene il passo vincendo, mentre la Juventus si ferma e scivola a -4 dagli azzurri prima dello scontro diretto. In zona Europa, il Como viaggia a velocità altissime mentre arrancano Atalanta, Bologna e Lazio.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 21ª giornata:

Inter 49 (21 partite giocate)

Milan 46 (21)

Napoli 43 (21)

Roma 42 (21)

Juventus 39 (21)

Como 37 (21)

Atalanta 32 (21)

Bologna 30 (21)

Lazio 28 (21)

Udinese 26 (21)

Sassuolo 23 (21)

Cremonese 23 (21)

Parma 23 (21)

Torino 23 (21)

Cagliari 22 (21)

Genoa 20 (21)

Fiorentina 17 (21)

Lecce 17 (21)

Pisa 14 (21)

Hellas Verona 14 (21)