Foto Serie A, la classifica: Napoli e Juve a 9 punti, inseguono Udinese, Milan e Roma

Il Milan batte di misura il Bologna e mette in fila la seconda vittoria, portandosi a quota sei punti in classifica: i rossoneri - così come la Roma - sono a meno tre punti dalle capoliste Napoli e Juventus a quota 9. Occhio anche all'Udinese, con 7 punti, e alla sorpresa Cremonese che in caso di vittoria nel posticipo del lunedì salirebbe a punteggio pieno. Più lontana l'Inter per il momento, che dopo due ko è già costretta ad inseguire

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Bologna 1-0:

Napoli 9 punti (3 partite giocate)

Juventus 9 (3)

Udinese 7 (3)

Cremonese 6 (2)

Roma 6 (3)

Milan 6 (3)

Atalanta 5 (3)

Cagliari 4 (3)

Torino 4 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (3)

Como 3 (2)

Bologna 3 (3)

Inter 3 (3)

Fiorentina 2 (3)

Pisa 1 (3)

Genoa 1 (2)

Lecce 1 (3)

Verona 1 (2)

Parma 1 (3)