Serie A, la classifica: Napoli e Juve a 9 punti, inseguono Udinese, Milan e Roma
Il Milan batte di misura il Bologna e mette in fila la seconda vittoria, portandosi a quota sei punti in classifica: i rossoneri - così come la Roma - sono a meno tre punti dalle capoliste Napoli e Juventus a quota 9. Occhio anche all'Udinese, con 7 punti, e alla sorpresa Cremonese che in caso di vittoria nel posticipo del lunedì salirebbe a punteggio pieno. Più lontana l'Inter per il momento, che dopo due ko è già costretta ad inseguire
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Bologna 1-0:
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Milan 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
