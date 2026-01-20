Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 3 squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo del campionato di Serie A ha squalificato, all’esito delle gare della 21ª giornata, tre giocatori, tutti diffidati e ammoniti nell'ultimo turno: Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa). Entrano in diffida Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli (Lazio), Nikola Vlasic (Torino). Oltre all’ammonizione, come sempre in questi casi, la simulazione costa a Kenan Yildiz (Juventus) 2.000 euro di multa. Ammenda da 10.000 euro anche al dirigente bianconero François Modesto “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”.

Di seguito le sanzioni economiche nei confronti delle società del massimo campionato.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata continuata.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non avere, alcuni dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.