Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre squalificati. Un turno e ammenda per Allegri

Sono tre i calciatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, all’esito delle gare della tredicesima giornata. Si tratta di Mariano Emir Troilo (Parma), espulso, e degli ammoniti (erano diffidati) Roberto Gagliardini (Hellas Verona) e Marin Pongracic (Fiorentina).

Il gesto provocatorio di Mateo Guendouzi ai tifosi del Milan, dopo il ko di San Siro, costa al centrocampista francese della Lazio una multa da 5 mila euro.

Un turno di stop e ammenda a 10 mila euro per Massimilano Allegri, allenatore del Milan, “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una on field review’, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”. Stesso provvedimento, ma con ammenda da 5 mila euro per Marco Ianni, collaboratore tecnico di Sarri sulla panchina della Lazio “per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo”.

Una giornata di squalifica anche per Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, e Nicola Beati, collaboratore tecnico di Zanetti in casa Hellas Verona.

Di seguito le sanzioni economiche comminate ai club di Serie A:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo.