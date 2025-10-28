Spalletti-Juve, Gazzetta: "Ha rifiutato Turchia e Arabia, ha adrenalina per i bianconeri"

Luciano Spalletti è sempre più vicino alla panchina della Juve dopo l'esonero di Tudor. Lo scrive La Gazzetta dello Sport con tutti gli aggiornamenti: "L’ex ct azzurro ha rifiutato offerte dalla Turchia e dall’Arabia – non è il momento, per lui, di prendere la via oltre confine – ma l’interesse della Juve gli ha trasmesso l’adrenalina di una volta: per questo, il tecnico toscano non farà barricate davanti all’eventuale contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico di uno o due anni in caso di arrivo tra le prime quattro.

Spalletti, da osservatore esterno, si è convinto della bontà della rosa bianconera perché ha capito come il potenziale della squadra possa essere più alto".