Ultim'ora Spalletti-Juventus, la trattativa entra nel vivo! Si discutono gli aspetti contrattuali

La trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti entra in una fase decisiva. Il club bianconero e l’ex allenatore del Napoli stanno discutendo gli ultimi dettagli contrattuali: la proposta della Juve prevede un accordo fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Spalletti avrebbe dato il proprio assenso alla formula, ma resta da definire la durata del rinnovo — se per uno o due anni. Il tecnico di Certaldo, reduce dall’esperienza poco felice con la Nazionale italiana, vede nella panchina bianconera una grande opportunità di riscatto e di ritorno da protagonista in Serie A.

L’intesa economica è l’ultimo nodo da sciogliere prima della fumata bianca. Spalletti, nelle ultime settimane, ha rifiutato proposte arrivate dal Nottingham Forest, dal Fenerbahçe e dal Qatar, segno di un chiaro interesse a tornare in Italia. Nel frattempo, la Juventus ha deciso che Massimo Brambilla guiderà la squadra solo per la partita contro l’Udinese del 29 ottobre. L’obiettivo del club è avere Spalletti in panchina già sabato 1 novembre, nella sfida contro la Cremonese. Non è escluso che già domani, 28 ottobre, possa avvenire un incontro di persona tra le parti per chiudere definitivamente l’accordo. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.