Spalletti-Juventus, mancano solo firme e annunci: finite le visite mediche

Luciano Spalletti è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Juventus. L'ex condottiero del Napoli si è appena sottoposto alle visite mediche di rito presso il J Medical. La firma è attesa a breve, ufficializzando così il suo approdo sulla panchina lasciata vacante. Nonostante l'allenamento odierno, che sarà prevalentemente di scarico e gestito dallo staff, l'aria alla Continassa è elettrica.

I tifosi hanno già accolto con entusiasmo il tecnico di Certaldo, pronto a subentrare a Tudor e a prendere in mano una squadra reduce dalla vittoria sull'Udinese. Un tradimento sportivo che farà discutere parecchio, soprattutto a queste latitufini.