Spalletti-Juventus, mancano solo firme e annunci: finite le visite mediche
TuttoNapoli.net
Luciano Spalletti è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Juventus. L'ex condottiero del Napoli si è appena sottoposto alle visite mediche di rito presso il J Medical. La firma è attesa a breve, ufficializzando così il suo approdo sulla panchina lasciata vacante. Nonostante l'allenamento odierno, che sarà prevalentemente di scarico e gestito dallo staff, l'aria alla Continassa è elettrica.
I tifosi hanno già accolto con entusiasmo il tecnico di Certaldo, pronto a subentrare a Tudor e a prendere in mano una squadra reduce dalla vittoria sull'Udinese. Un tradimento sportivo che farà discutere parecchio, soprattutto a queste latitufini.
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com