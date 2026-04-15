Spalletti sogna Osimhen alla Juve, ma il problema è ADL: il motivo

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Victor Osimhen continua a essere il sogno della Juventus e il desiderio mai nascosto di Spalletti, suo allenatore ai tempi del Napoli. Ma la strada è ripida e in salita e il motivo è presto detto. L'ostacolo grosso, come si legge questa mattina sul Corriere della Sera, resta sempre il Napoli come sul fronte Lobotka. A pesare per il nigeriano è la clausola anti-Italia (da 70 milioni di euro), inserita da De Laurentiis al momento della cessione al Galatasaray. Davanti a queste cifre è quasi più facile aggiudicarsi Lewandowski, seguito anche dal Milan, e che ha sul tavolo la proposta di rinnovo annuale da parte del Barcellona.

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