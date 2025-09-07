Stop Gudmundsson, domani a Firenze per esami approfonditi. Ma dal club viola filtra serenità

vedi letture

La Fiorentina trattiene il fiato per le condizioni di Albert Gudmundsson, uscito anzitempo nella sfida vinta dall’Islanda contro l’Azerbaigian dopo un problema alla caviglia. Il fantasista viola, andato comunque a segno prima del cambio, non sembrerebbe aver riportato un infortunio grave: secondo Tuttosport, dall’ambiente viola trapela infatti un certo ottimismo. Per prudenza, però, d’intesa con la nazionale islandese, è stato deciso di non rischiarlo nella prossima gara contro la Francia.

Gudmundsson farà rientro a Firenze domani pomeriggio, dove sarà sottoposto ad accertamenti più approfonditi per valutare l’entità del problema. Pioli resta fiducioso di poterlo recuperare in vista della ripresa del campionato: sabato al Franchi è in programma l'anticipo della terza giornata di Serie A Fiorentina-Napoli, sfida in cui il tecnico spera di avere a disposizione il numero 10 viola.