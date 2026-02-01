Svolta Milan, è fatta per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a Londra

Il Milan si prepara a rinforzare il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta. Il francese era già stato nel mirino del club in vista dell’estate, ma stando agli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra, l’affare è destinato a concretizzarsi subito. Il Crystal Palace ha infatti già trovato il sostituto di Mateta, Strand Larsen dal Wolverhampton, liberando così il giocatore per un trasferimento immediato.

Secondo quanto riportato da The Athletic, Mateta avrebbe già iniziato le visite mediche a Londra per il Milan. Nonostante fosse seguito anche dalla Juventus, a spuntarla è stato il Diavolo. Il centravanti lascia il Crystal Palace dopo cinque anni: arrivato nel gennaio 2021 in prestito oneroso dal Mainz, era stato poi riscattato l’anno successivo per 11 milioni di euro. In Premier League ha collezionato 186 presenze e 56 gol.