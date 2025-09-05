Torino, Baroni: "Colpito da Milinkovic, è rimasto concentrato fino all'ultimo minuto con noi"

vedi letture

"La scommessa più grande in questa stagione? Io sono un uomo concreto. Non cerco scommesse, non ho mai scommesso in vita mia. Devo lavorare forte per creare valore in questa squadra". Il tecnico del Torino Marco Baroni, a mercato concluso e dopo due partite di campionato giocate, parla così a Sky Sport esprimendo le proprie impressioni sull'inizio della stagione granata, ma non soltanto.

Per il tecnico del Torino c'è spazio anche per parlare del mercato granata, con alcuni singoli che sono arrivati e altri che sono andati via. Fra questi, il ritorno di Ngonge già allenato da Baroni a Verona: "Ngonge ha fatto un’esperienza importante in una squadra diventata campione d’Italia (il Napoli, ndr). Ha assaporato, vissuto il calcio che porta alla vittoria. Ha tanta qualità, lo sappiamo: ce l’ha e la porterà in campo. Serviranno attenzione, voglia e determinazione nelle due fasi, quando non ha il pallone", ha specificato il tecnico che proprio dal Napoli ha accolto anche Giovanni Simeone: "Se sarà possibile vederlo insieme a Zapata quando sarà al 100%? Assolutamente sì".

A Napoli invece è passato Milinkovic-Savic. Israel è pronto? Quali sono le sue caratteristiche principali?

“Mi riaggancio al discorso di prima. Milinkovic va ringraziato per il percorso fatto insieme anche se breve: teneva alla maglia, è stato concentrato e rimasto con noi fino all’ultimo minuto. Mi ha colpito molto perché ha fatto capire la caratura morale del ragazzo. Non è sostituibile, nel senso che era inutile andare a cercare un portiere come lui che si è creato nel tempo. Vorrei ricordare che qui c’è stato un giocatore come Bremer che il primo anno ha giocato solo a fine campionato: occorrono dei percorsi per lavorare e crescere. Ed è questo il nostro obiettivo. Israel sta iniziando questo percorso, con caratteristiche diverse rispetto a Milinkovic. Crediamo nelle sue qualità, è un portiere nel giro della nazionale e noi gli daremo modo di crescere".