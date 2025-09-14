Torino, Baroni esalta Simeone: "Che gol! Ma non mi stupisce. Vi racconto l'acquisto..."

Il Cholito Giovanni Simeone quest'oggi ha fatto un gol bellissimo che ha regalato la prima vittoria al Torino in questo campionato, così il tecnico granata Marco Baroni in conferenza stampa si è soffermato a parlare dell'ex attaccante del Napoli: "Nel progetto iniziale pensavamo che non saremmo riusciti a prenderlo. Quando il Presidente mi ha parlato di questa opportunità, ho detto subito di prenderlo, perché è un giocatore che mi piace: ha energia e attacca continuamente la profondità.

Ora spero di riportare tutti e tre gli attaccanti alla miglior condizione. Intanto di riavere Duván almeno a un livello medio, perché gli manca ancora qualcosa. Con loro tre in forma possiamo avere un’altra soluzione, non giocare sempre allo stesso modo. In questo momento Gio ci dà quello che ci serve: la squadra ha tanta energia, lui ci aiuta molto nella prima pressione. Ha fatto una buona partita, sono contento che abbia trovato anche un gran gol. Ma non mi stupisce".