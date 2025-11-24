Torino-Como, le formazioni: anche senza Simeone attacco granata fatto di ex azzurri
Allo stadio Olimpico Grande Torino è tutto pronto per la sfida tra il Torino e il Como, in programma a partire dalle 18:30 e match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Nei padroni di casa out Che Adams per una gastroenterite. Queste le formazioni ufficiali:
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. A disposizione: Popa Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Dembele, Coco, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Njie.
Allenatore: Marco Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri.
Allenatore: Cesc Fabregas.
