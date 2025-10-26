Torino-Genoa, le formazioni: due ex azzurri titolari, out Ngonge
Si apre la domenica calcistica con la sfida fra Torino e Genoa. Al "Grande Torino" la squadra di Marco Baroni cerca continuità fra le mura amiche dopo l'esaltante successo della settimana scorsa contro il Napoli, secondo risultato utile consecutivo dopo il 3-3 di Roma contro la Lazio. Di fronte ci sono i rossoblù di Patrick Vieira che sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale e che domenica scorsa hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Parma nonostante la superiorità numerica per più di un tempo.
Le formazioni ufficiali
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Biraghi; Simeone, Adams
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.
