Tutto sul Pisa: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Pisa di Alberto Gilardino è una delle neopromosse della Serie A 2025/26 e, come spesso accade, la squadra è cambiata molto rispetto all'anno passato. Il tecnico di Biella dovrebbe puntare sul 3-4-2-1, ballottaggio già in porta tra l'ex azzurro Scuffet e Semper, in difesa oltre Caracciolo due tra Denoon, Lusuardi, Canestrelli e Mbambi. Larghi a centrocampo Touré e Angori, in mezzo Aebischer e Piccinini. Sulla trequarti la stella è Cuadrado, quando starà bene giocherà, l'altro posto è di Tramoni con Moreo che insegue. Il centravanti è Nzola. Ma l'obiettivo è mettere dentro rinforzi di categorie in queste ultime settimane di mercato.

PISA (3-4-2-1) probabile formazione: Scuffet; Denoon, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Piccinini, Aebischer, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

CALCI PIAZZATI - Rigori: Nzola, Tramoni; Punizioni: Cuadrado, Tramoni; Calci d’angolo: Cuadrado, Tramoni

Acquisti: Vural, Meister, Nzola, Lusuardi, Scuffet, Cuadrado, Akinsamiro, Denoon, Aebischer; Cessioni: Sussi, L. Tramoni, Susso, Pavanello, Beghetto, Primasso, Bassanini, Meister