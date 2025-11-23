Un gol per tempo, la Lazio torna a vincere nel semivuoto Olimpico: Lecce ko
TuttoNapoli.net
Dopo lo stop con l’Inter, la Lazio torna a vincere e convincere battendo il Lecce 2-0 in un Olimpico freddo e semivuoto per la protesta dei tifosi. I biancocelesti passano con un gol per tempo: Guendouzi alla mezz’ora e Noslin nel recupero. Il Lecce resta vivo fino alla fine, grazie a un super Falcone e ai legni colpiti dagli avversari, ma la squadra di Sarri merita il successo.
La Lazio parte forte e controlla il gioco, con Guendouzi tra i più pericolosi. Dopo il vantaggio, la squadra continua a creare, mentre il Lecce fatica a rendersi minaccioso. Nella ripresa viene annullato un gol a Dia dopo richiamo VAR e Falcone salva più volte i suoi. Nel finale, dopo un doppio palo biancoceleste, Noslin firma il definitivo 2-0 che chiude il match.
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveConte in conferenza: "Ho un gruppo serio! Siamo in pochi, coinvolgerò tutti. Sul modulo..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
In primo piano
Da 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Davide D'AlessioLiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com