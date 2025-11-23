Un gol per tempo, la Lazio torna a vincere nel semivuoto Olimpico: Lecce ko

Dopo lo stop con l’Inter, la Lazio torna a vincere e convincere battendo il Lecce 2-0 in un Olimpico freddo e semivuoto per la protesta dei tifosi. I biancocelesti passano con un gol per tempo: Guendouzi alla mezz’ora e Noslin nel recupero. Il Lecce resta vivo fino alla fine, grazie a un super Falcone e ai legni colpiti dagli avversari, ma la squadra di Sarri merita il successo.

La Lazio parte forte e controlla il gioco, con Guendouzi tra i più pericolosi. Dopo il vantaggio, la squadra continua a creare, mentre il Lecce fatica a rendersi minaccioso. Nella ripresa viene annullato un gol a Dia dopo richiamo VAR e Falcone salva più volte i suoi. Nel finale, dopo un doppio palo biancoceleste, Noslin firma il definitivo 2-0 che chiude il match.