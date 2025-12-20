Un lampo di Conceicao rompe l’equilibrio: Juve avanti sulla Roma all’intervallo

Dopo 45 minuti la Juventus è avanti 1-0 sulla Roma grazie al gol di Conceiçao. Il primo tempo è fatto di duelli a tutto campo. La Roma prova a prendere in mano il gioco più della Juventus, ma nessuna delle due squadre riesce davvero a rompere l’equilibrio, se non con qualche sporadica iniziativa.

L’intensità è alta, ma le occasioni sono poche. Dybala e Pellegrini tentano la conclusione da fuori trovando un attento Di Gregorio, mentre Openda si muove molto ma non riesce a essere decisivo sotto porta. L’unica vera chance prima dell’intervallo è ancora per Conceiçao, che salta l’uomo ma calcia centrale, permettendo a Svilar di intervenire. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva però la fiammata decisiva: al 44’ Cambiaso inventa un assist di tacco e Conceiçao firma con il sinistro il gol dell’1-0. La Juventus va così al riposo in vantaggio.